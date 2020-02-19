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Одесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор

Это – первые лоты "Новой таможни" на аукционе ProZorro.Продажи.

Одесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор
Фото: epravda.com.ua

Одесская таможня продаст на аукционе ProZorro.Продажи 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор для сельскохозяйственных работ. От этом в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов

Стартовая цена 9 тонн одежды – 97 000 гривен. 

"Что в лоте? Одежда, обувь, изделия из резиновых материалов и спортивные бандажи", – уточнил Нефьодов. 

Стартовая цена трактора YTO-ME354 – 37 000 гривен. По словам Нефьодова, он в удовлетворительном состоянии и подойдет для работ как на рисовом, так и на сухих сельскохозяйственных полях. Заявки на покупку по обоих лотах принимаются до 27 февраля, сам аукцион состоится 28 февраля.

Нефьодов подчеркнул, что это – первые лоты "Новой таможни" на аукционе ProZorro.Продажи.

"Это еще не конфискат, но это начало нормального прозрачного процесса", – добавил он.

Напомним, в декабре 2019 Нефьодов сообщил, что товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продавать на электронных аукционах. 

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