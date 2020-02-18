На таможнях обновили 40% всех руководителей, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что центральный аппарат Государственной таможенной службы обновлен на 80%, а руководители таможенных пунктов обновлены примерно на 40%. Об этом глава таможни рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены где-то примерно на 40%. Этот процесс продолжается", - сказал Нефьодов.

По его словам, сейчас ГМС пытается уволить еще около 500 таможенников. До конца 2020 года на таможне проведут переаттестацию, после которой добродетельным работникам планируют поднять зарплаты, а тех, кто ее не пройдет - будут постепенно увольнять.

Также Нефьодов сообщил о желании поднять зарплаты работникам таможни.

"Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла до конца года около 15-18 тысяч гривен "на руки". Сейчас это около 8 тысяч гривен", - сказал он.

Напомним, новая таможенная служба начала работу в Украине 8 декабря. В ведомстве сократили количество региональных таможен с 26 до 16, создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей, запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан.

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает результатов от запуска новой таможенной службы уже в 2019 году. Кроме того, премьер попросил главу ведомства принимать жесткие кадровые вопросы.

При этом, на новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривен.