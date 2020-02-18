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Политзаключенный Семена выехал из Крыма

Журналист в безопасности и направляется в Киев.

Политзаключенный Семена выехал из Крыма
Николай Семена
Фото: Людмила Денісова

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена уже находится на подконтрольной Украине территории. Об этом на фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала Денисова.

Напомним, так называемый "суд" в Крыму снял "судимость" с журналиста Николая Семены 14 января. 

Николай Семена, журналист "Радио Свобода" и "Крым.Реалии" обвинялся российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему предъявили обвинение в том, что журналист опубликовал статью, которую расценили как "оправдание терроризма".

22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

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