"Суд" в Крыму снял "судимость" с журналиста Николая Семены

Решение должно вступить в силу через 10 календарных суток.

Подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката крымского журналиста Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

Об этом со ссылкой на правозащитников сообщает Крым.Реалии.

Решение должно вступить в силу через 10 календарных суток.

Ранее Национальный союз журналистов Украины требовал от правительства Украины и лично президента Владимира Зеленского включить украинского журналиста, крымчанина Николая Семену в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях (так называемый обмен "всех на всех") и способствовать его возвращению на материковую часть Украины в ближайшее время.

Напомним, Николай Семена, журналист "Радио Свобода" и "Крым.Реалии" обвинялся российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что журналист опубликовал статью, которую расценили как "оправдание терроризма".

22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.