Адвокаты Небесной сотни призвали Венедиктову отменить назначение Буряка

Общественные организации "Адвокатская совещательная группа" и "Родына Героев Небесной Сотни" обратились к врио директора Госбюро расследований Ирине Венедиктовой с призывом пересмотреть решение о назначении нового главы отдела по расследованию "дел Майдана".

Соответствующее заявление обнародовано на странице группы в Facebook.

В нем отмечается, что назначение главой отдела по расследованиям дел Майдана в ГБР Александра Буряка состоялось не по процедуре. К тому же, Буряк не имеет опыта работа в этом направлении.

Кроме того, правозащитники напомнили, что Буряк фигурирует в так называемых "пленках Вовка" - записях разговоров из кабинета экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

"Из них следует, что Павел Волк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка относительно дела о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР. Напоминаем, что негласные следственные (розыскные) действия, в результате которых получены эти записи проводились именно при расследовании дела Майдана. Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгонов Майдана и вынесение неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятным обвиняемым близкий к Павлу Вовка Евгений Аблов", - подчеркнули адвокаты.

Последний факт, по мнению адвокатов, свидетельствует о наличии у Буряка конфликта интересов, что "ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана с таким руководителем".

В связи с этим провозащитники призвали Венедиктову отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в ГБР Александра Буряка; назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность; отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании "дел Майдана" и пользуются доверием потерпевших и общества.