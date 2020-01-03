Адвокат Порошенко заявил о нежелании следователей ГБР явиться на допрос

Следователи ГБР, которых Печерский суд вызвал для дачи показаний по так называемому «делу украинских моряков», не желают являться в суд и давать показания. Об этом журналистам под стенами ГБР заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, который пытался передать четырем следователям ГБР вызов в суд.

«Советник директора, если он там распоряжался и все его слушали, очевидно, он имеет какой-то вес, - отказался назвать свою фамилию, поэтому я не рискну вспомнить, с кем я говорил. Но мне было сообщено, что, возможно, суд ошибся и неправильно решил, чтобы именно я вручал эти повестки. Я, конечно, проинформирую об этом суд. И, фактически, было отказано в предоставлении помощи относительно вручения повесток следователям, было предложено обратиться письменно, что я сделал уже до того, и поэтому единственный вывод, который можно здесь сделать - что не желают следователи Государственного бюро расследований получать повестки и, вероятно, не желают появляться в Печерский суд для того, чтобы дать соответствующие показания», - отметил адвокат.

В частности, по словам Голованя, суд должен узнать, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам и публиковались в телеграм-канале.

«Речь идет о «деле моряков». Речь идет о том, что соответственно, по нашему убеждению, информация, которая была, в том числе и с ограниченным доступом - секретная информация, которая попадает в Государственный бюро расследований, она, грубо говоря, расшифровывается и попадает, в том числе, к государству -агрессору. Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генерального штаба, планы Вооруженных сил Украины и так далее», - отметил адвокат.

«Мы утверждаем, что это производство - это ничто иное, как канал утечки информации. Информация, которая попадает в Государственный бюро расследований, становится добычей различных телеграмм-каналов, различных сайтов и т.д.», - добавил также он.

Также, по словам Голованя, по его заявлениям зарегистрировано уже шесть уголовных производств, касающихся деятельности ГБР.

«Мы сделаем все возможное, чтобы общественность могла послушать ответы следователей на наши вопросы и не только. Каждый должен делать свое дело. Мы будем добиваться, чтобы вся эта группировка, возглавляемая Романом Трубой, которую в свое время использовало Государственное бюро расследований для политических преследований, и для содействия подрывной деятельности государства-агрессора, чтобы эти люди были привлечены к ответственности», - отметил адвокат Петра Порошенко.