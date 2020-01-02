Временная и.о. директора ГБР Венедиктова решила сложить полномочия нардепа

Она уже подала соответствующее заявление.

Временная и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова написала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады, где она входит в состав фракции "Слуга народа". Об этом пишут "Українські новини".

"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", – сообщила Венедиктова.

Она подчеркнула, что соблюла все требования закона.

Напомним, Ирина Венедиктова, возглавляющая в парламенте комитет по вопросам правовой политики, была 27 декабря назначена президентом Владимиром Зеленским временной и.о. директора ГБР. Предыдущий директор, Роман Труба, был уволен.

Это стало возможным после того, как 24 декабря Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей прекратились досрочно. Нового директора выберут на конкурсе, до тех пор исполнять его обязанности будет исполнять назначенный президентом временный руководитель.