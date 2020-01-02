Кулеба не видит возможностей для выплаты пенсий на оккупированном Донбассе

Этот вопрос может быть решен только в контексте их деоккупации.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - добавил вице-премьер.

Комментируя недавно зарегистрированній в Раде законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть."Ппотому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации", - пояснил он.

Напомним, в июле на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО. Комментируя предложение главы государства, тогдашний глава МинВОТ Вадим Черныш заявил, что до возвращения ОРДЛО под контроль украинской власти выплачивать там украинские пенсии невозможно.

Позже его преемница Оксана Коляда в интервью LB.ua рассказала, что Украина рассматривает возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях с помощью международных организаций.

В конце ноября 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Законопроект предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Также документ отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Комменируя данный законопроект, глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что доставлять пенсии на оккупированные территории могли бы представители ОБСЕ.