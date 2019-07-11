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Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно, - глава МинВОТ

Ранее президент Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО.

Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно, - глава МинВОТ
Фото: 24tv.ua

Выплачивать украинские пенсии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти - невозможно.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает Радио Свобода.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - заявил Черныш.

По словам министра, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия, которые там работали до последнего дня, платили налоги в бюджет Украины", - отметил министр.

8 июля на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО. Президент выступил за увеличение срокп пребывания пенсионеров на оккупированной территории с 59 дней до 1 года.

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