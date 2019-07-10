Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция Москвы отпустила задержанных на Красной площади крымских татар

С задержанным обращались корректно.

Полиция Москвы отпустила задержанных на Красной площади крымских татар

Крымских татар, задержанных во время акции протеста в Москве, отпустили. Об этом сообщил их адвокат Александр Пиховкин, пишет "Громадське".

Участников акции протеста обвиняют в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Адвокат, ссылаясь на задержанных, отметил, что обращались с ними корректно.

"Сотрудники полиции вели себя с ними корректно, сдержанно. В первую очередь, спрашивали о состоянии здоровья задержанных", - сказал адвокат.

Права задержанных были нарушены в части права на производство на родном языке, кроме того, были сложности с назначением задержанным защиты: адвокат сообщил, что "право на защиту было существенно нарушено", но не предоставил никаких подробностей.

По выдвинутым подозрениям крымским татарам угрожает штраф от 10 до 20 тыс. рублей или 40 часов общественных работ.

Напомним, сегодня днем полиция задержала семерых крымско-татарских активистов. Они проводили акцию против преследований крымских татар под предлогом борьбы оккупационных властей с терроризмом.

У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также