Полиция Москвы отпустила задержанных на Красной площади крымских татар

Крымских татар, задержанных во время акции протеста в Москве, отпустили. Об этом сообщил их адвокат Александр Пиховкин, пишет "Громадське".

Участников акции протеста обвиняют в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Адвокат, ссылаясь на задержанных, отметил, что обращались с ними корректно.

"Сотрудники полиции вели себя с ними корректно, сдержанно. В первую очередь, спрашивали о состоянии здоровья задержанных", - сказал адвокат.

Права задержанных были нарушены в части права на производство на родном языке, кроме того, были сложности с назначением задержанным защиты: адвокат сообщил, что "право на защиту было существенно нарушено", но не предоставил никаких подробностей.

По выдвинутым подозрениям крымским татарам угрожает штраф от 10 до 20 тыс. рублей или 40 часов общественных работ.

Напомним, сегодня днем полиция задержала семерых крымско-татарских активистов. Они проводили акцию против преследований крымских татар под предлогом борьбы оккупационных властей с терроризмом.

У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием".