Сегодня, 10 июля на Чернобыльской атомной электростанции ввели в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком. Об этом сообщил старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Антон Усов на фейсбуке.

Фото: Anton UsovФБ

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда Укрытие, "Новый безопасный конфайнмент" запущен в эксплуатацию и передается Украине", - заявил Усов.

Фото: Anton UsovФБ

Фото: Anton UsovФБ

На реализацию этого проекта международное сообщество выделило 1,5 млрд евро, а вклад ЕБРР составил более 700 млн евро.

Усов добавил, что новый конфайнмент прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым был накрыт четвертый реактор после аварии.

Фото: Anton UsovФБ

Фото: Anton UsovФБ

Напомним, новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года, а в 2016 году его надвинули на четвертый энергоблок. В апреле 2019 года новый саркофаг успешно прошел пробную эксплуатацию, которая длилась 72 часа.