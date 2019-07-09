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Завтра на ЧАЭС введут в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым энергоблоком

В честь этого на ЧАЭС состоится торжественное мероприятие.

Завтра на ЧАЭС введут в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым энергоблоком
Фото: пресс-служба президента

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" с 10 июля начнет эксплуатацию нового саркофага над четвертым энергоблоком. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В торжественном мероприятии примут участие представители стран-доноров чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения и Минэкологии. По данным агентства, в мероприятии может поучаствовать президент Владимир Зеленский.

Напомним, в апреле 2019 года новый саркофаг успешно прошел пробную эксплуатацию, которая длилась 72 часа.

Новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года, а в 2016 году его надвинули на четвертый энергоблок.

Общая стоимость строительства составила более 2,1 млрд евро.

Проектом предусмотрено, что новое сооружение будет эксплуатироваться в течение 100 лет.

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