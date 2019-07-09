В Херсоне подожгли автомобиль помощнице кандидата от "Слуги народа"

Инцидент произошел в центре города, у офиса партии.

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа". Об этом сообщает региональное управление полиции.

"Около 21:35 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение от местного жителя о возгорании авто в центре Херсона. Полицейские установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - сказано в сообщении.

В результате возгорания никто из граждан не пострадал.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшего. Первоочередные следственные действия продолжаются.

В свою очередь, кандидат в парламентарии от "Слуги народа" по округу №182 (г.Херсон) Павел Павлиш сообщил, что подожженный автомобиль принадлежит его доверенному лицу.

"Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба Слуга Народу - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму. Нас не испугать!", - говорится в заявлении партии. Кроме того, он высказал предположение о якобы причастности к инциденту представителей бывшей "Партии Регионов".

Напомним, в конце июня в Оболонском районе Киева неизвестные в балаклавах забросали "коктейлями Молотова" маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород. Возгорание смогли потушить водитель маршруток.