Зеленский верит, что Украина движется к прекращению огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская и российские стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе. Обэтом сообщет "Интерфакс-Украина".

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - заявил президент на пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС.

Говоря о разведении войск в районе Станицы Луганской в Луганской области, Зеленский дополнил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с оккупированной территории для начала восстановительных работ моста.

Напомним, 30 июня завершилось разведение сил у Станицы Луганской. Процесс разведения сил и средств был начат 26 июня, когда Вооруженные силы Украины и члены незаконных вооруженных формирований покинули передовые позиции вместе с вооружением и вышли за пределы участка разведения.

1 июля президент Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом завершения горячей фазы войны".