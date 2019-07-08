Минздрав предлагает запретить обрезку деревьев, сжигание листьев и посыпание дорог солью

Проект также предполагает обязательную сортировку мусора и мусорники каждые 60 метров.

Проект также предполагает обязательную сортировку мусора и мусорники каждые 60 метров.

Министерство здравоохранения предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев, сжигание листьев и посыпания дорог солью и песком, а также предлагает сортировать мусор и устанавливать больше общественных туалетов.

Проект приказа «О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест», опубликован на сайте Минздрава и вынесен на общественное обсуждение.

«Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, а также - создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами. Кроме того, проект приказа приближает украинские нормы к европейским», - говорится в сообщении министерства.

Предложения для включения в проект приказа можно вносить в течение месяца со дня опубликования документа. По результатам общественного обсуждения, профильные эксперты Минздрава рассмотрят все предложения и замечания, а также внесут соответствующие поправки.

Контроль за выполнением приказа и введение санкций за его нарушение будет осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Основные предлагаемые изменения:

широкие (120 см) и пологие съезды с тротуара или велодорожки;

пандусы или лифт на каждом из выходов подземных и надземных пешеходных переходов;

лавочки вдоль улиц каждые 300м;

парковочные столбики или другие препятствия для въезда машин в пешеходную зону;

хотя бы один общественный туалет в каждой зоне зеленых насаждений. Оптимальное расстояние между ними - до 700 метров, а в людных местах - до 300 метров;

устанавливать отдельные контейнеры для сортировки мусора - для пластика, стекла, металла, бумаги и органики. Установка мусорных урн каждые 60 м;

запретить сжигание опавших листьев и сухой травы. Вместо этого, предлагается вывозить собранные листья на поля компоста;

во время гололедицы запретить посыпать асфальт песком и солью, вместо этого использовать гранотсев с содержанием соли 7%;

запретить омолаживающую обрезку деревьев на территориях населенных пунктов.

Напомним, в конце июня Минздрав предложить запретить ароматизированные табачные изделия, сигареты, в которых показатели содержания никотина, смолы оксида углерода в дыме одной сигареты превышают 1,0 мг никотина, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг , а также урегулировать продажу электронных сигарет. За нарушение требований этого закона предусмотрен штраф размером от 5 тыс. грн до 50 тыс. грн.