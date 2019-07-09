Гриневич намерена создать Украинский центр развития образования

Министр также призвала местные органы вовремя сделать закупки в сфере образования до начала учебного года.

Министр образования и науки Лилия Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования. Об этом она заявила министр в ходе координационного совета по вопросам внедрения реформы в сфере образования, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть институт модернизации содержания образования, мы должны его перезагрузить. Я прошу премьер-министра и коордсовет дать поручение, чтобы нам содействовали центральные органы власти, чтобы мы могли в короткий срок согласовать постановление по созданию Украинского центра развития образования", - сказала Гриневич.

На начальных этапах этот орган будет заниматься введением Новой украинской школы. В перспективе он будет выполнять функции Института модернизации содержания образования, который ликвидируют.

Кроме того, Гриневич призвала местные органы вовремя осуществить закупки в сфере образования до начала нового учебного года, поскольку в прошлом году с этим были проблемы, а к учебному году школы были полностью готовы лишь в нескольких областях.

На данный момент местными органами закуплено 18% от необходимых дидактических материалов, 20% - мебели, 15% - компьютерного оборудования, 6% - мультимедийного оборудования.

Напомним, вчера, 8 июля Лилия Гриневич сообщила, что в 25 украинских школах испытаю новую программу обучения SEE Learning, которая предлагает современные подходы социального, эмоционального и нравственного обучения.

Чтобы определить, какие именно школы испытают новую программу, будет проведен конкурсный отбор по принципу: один регион – одна школа. И испытание данной программы поможет выделить наиболее успешные практики, которые должны применить во всех украинских школах.

SEE Learning разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори (США) при поддержке лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV.