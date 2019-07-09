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В Скадовске найдена убитой мать с двумя детьми

Тела обнаружил бывший супруг погибшей.

В Скадовске найдена убитой мать с двумя детьми

Тела двух мальчиков 7 и 9 лет рядом с трупом их матери с пакетом на голове обнаружили в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

В "Единый центр 102" полиции Херсонщины обратился 38-летний житель Голая Пристань. Мужчина рассказал, что приехал в Скадовск, где в съемной квартире обнаружил тела своей бывшей жены и двух сыновей.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции области.

По данному факту следственным Управлением областного главка полиции Херсонщины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

При осмотре на телах погибших видимых телесных повреждений не обнаружено, имеются признаки асфикции у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сейчас полиция осуществляет комплекс следственно-розыскных мероприятий - проводится поквартирный и подворный обходы, устанавливается и анализируется видео с камер видеонаблюдения в районе совершения преступления, исследуются родственные и дружеские связи пострадавших с целью выяснения важных для следствия обстоятельств.

Напомним, коллегия судей выпустила из СИЗО двух мужчин 23 и 26 лет, которые весной прошлого года избили мужчину и сбросили его с моста, снимая все это на видео.

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