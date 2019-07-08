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День на Донбассе прошел без потерь

С начала суток зафиксировано 8 обстрелов, в том числе с применением тяжелого вооружения.

День на Донбассе прошел без потерь
Фото: Макс Левин

С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Водяного, у Лебединского и у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганкого, в районе Южного и Майорска.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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