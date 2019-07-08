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Из-за взрыва на Донбассе ранен волонтёр-медик

Его эвакуировали вертолетом в Днепр.

Из-за взрыва на Донбассе ранен волонтёр-медик
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкого Донецкой области один волонтер-медик получил ранение. Об этом сообщается на фейсбуке пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

"Около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении.

В одной из частей состава ООС, военные медики оказали пострадавшему необходимую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировки в травматологическое отделение больницы Волновахи. Впоследствии, пострадавшего эвакуировали вертолетом в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в городе Днепр.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевую травму.

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