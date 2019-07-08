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Украина начнет строительство моста в Станице Луганской через 8 дней, - Зеленский

Президент пообещал, что строительство начнется вне зависимости от действий боевиков.

Украина начнет строительство моста в Станице Луганской через 8 дней, - Зеленский
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский пообещал начать строительство моста у Станицы Луганской через 8 дней, даже если боевики не выполнят свою часть соглашения. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент LB.ua.

"Мы подождем неделю, максимум 8 дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, то мы начнем строить мост", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что "есть идеи как это быстро сделать" в течении месяца, добавив, что строительство будут вести гражданские лица. Кроме того, Зеленский пообещал "электрокары и автобусы", чтобы подвозить людей от моста к пункту въезда-выезда.

Зеленский добавил, что строительством будут заниматься гражданские лица, а не военные.

Напомним, 30 июня в районе Станицы Луганской завершилось разведение сил ООС и боевиков.

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