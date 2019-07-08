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Зеленский подписал указ, позволяющий гражданским лицам возглавлять Минобороны

Министром обороны и его заместителем могли быть только лица высшего офицерского состава.

Зеленский подписал указ, позволяющий гражданским лицам возглавлять Минобороны
Фото: job-sbu.org

Президент Владимир Зеленский отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны.

Об этом говорится в указе №498 от 8 июля, опубликованном на сайте главы государства.

Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Напомним, 26 июня Госбюро расследований провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны.

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 млн гривен.

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