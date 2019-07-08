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Вице-премьера по вопросам евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС

Климпуш-Цинцадзе непосредственно участвовала в подготовке документов для саммита.

Вице-премьера по вопросам евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС
Фото: www.kmu.gov.ua

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, проходящий в Мариинском дворце. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Согласно сообщению, вице-премьера остановила охрана, ее около 40 минут "искали в списках", и не пропустили на мероприятие.

"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Политик считает, что ее могли исключить по решению премьер-министра Владимира Гройсмана.

"У меня есть все основания считать, что кулуарные консультации провел премьер Гройсман, и решил исключить меня из делегации, так как в предварительном списке я была", - сказала она.

"Я считаю, что премьер не заинтересован в дальнейшейм реальном сближении с ЕС, а новая команда ОПУ не успела разобраться в процедуре подготовки документов, деклараций. В результате они становятся заложниками мелких игр", - сказала Климпуш-Цинцазе.

Напомним, сегодня в Киеве начался саммит Украина-ЕС.

Прошлым летом ЕС принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС, но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС, а также ассоциацию с Шенгенской зоной.

Ранее Верховная Рада внесла положение о евроинтеграции в Конституцию.

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