"Народный фронт" потребовал ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина"

Парламентская фракция "Народный фронт" требует немедленного введения в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия-24" и каналом Медведчука NewsOne расцениваем как очередной акт гибридной войны против нашего государства. Акт информационной агрессии, которая должна получить мощную ответ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что план проведения так называемого телемоста объявил главный "пропагандистский рот" Кремля Дмитрий Киселев.

"Формирование информационной повестки дня для Украины со стороны этого чудовища, откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, поносил память наших погибших героев, - это попытка с помощью путинского прихвостня Медведчука унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму на Донбассе и других горячих точках мира - там, где первым появляется русский так называемый журналист, за ним приходит российский оккупант ", - подчеркнули в "НФ".

"Народный фронт" напоминает, что постановление о введении санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne, должно была быть введено в действие еще осенью прошлого года.

"Однако, предыдущий президент Петр Порошенко не проявил политической воли. Поэтому "мы обращаемся к господину Зеленскому... решение о санкциях должны быть введены уже сегодня для решительного противодействия" русскому миру ", который, обломав зубы на фронте, пытается завладеть сознанием украинский, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты Киселева-Медведчука", - подчеркивается в сообщении.

"Более того, мы требуем создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины. Требуем немедленного созыва заседания Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседание парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации. Реванш не имеет получить ни единого шанса. Сегодняшняя ситуация - четкий маркер для представителей власти: вы с Украины или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", - заявили в "Народном фронте".

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Глава СБУ инициировал проведение внепланового совещания и призвал СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112-Украина".