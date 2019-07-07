Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"

Украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Об этом объявил российский пропагандист Дмитрий Киселев.

"Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел, и он состоится 12 июля между студиями канала Россия в Москве и канала NewsOne в Киеве. Ведущие - Мария Ситтель с Андреем Малаховым и Елена Кирик с Василием Головановым из Киева. Прильнете", - анонсировал Киселев в эфире передачи "Вести недели".

Медведчук баллотируется в Верховную Раду, выборы состоятся 21 июля.

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко считает телемост с Россией серьезным вызовом информационной безопасности Украины. Об этом говорится в фейсбуке партии.

"Это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

В "ЕС" напомнили, что телеканал "Россия-24" входит в структуру Федерального государственного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», финансируется из бюджета страны-агрессора и находится под санкциями.

"Мы призываем Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию по так называемому «телемосту», анонсированного пропагандистским каналом Владимира Путина", - отметили в "Европейской солидарности".

Напомним, что украинский парламент осенью 2018 года предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, связанных с Виктором Медведчком.

СНБО в свою очередь поручил Службе безопасности Украины проверить юридические лица этих телеканалов на причастность к террористической деятельности, потому что в соответствии с законом о санкциях, они могут применяться к юридическим лицам - резидентам Украины, только если они причастны к терроризму.

После этого в сферу влияния Медведчука попал еще один телеканал - ZIK.