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"Слуга народа" исключила из списка семь кандидатов

Двое из них сами изъявили такое желание.

"Слуга народа" исключила из списка семь кандидатов
Фото: Макс Левин

Съезд партии «Слуга народа» в воскресенье, 7 июля, в «закрытом» режиме исключил из списка семь кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба партии на странице в Фейсбук.

"Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации", - говорится в сообщении.

Из списка были исключены: Боярчук Роман Михайлович (№71), Витикач Виталий Викторович (№177), Кавун Ольга Александровна (№78), Соколов Михаил Юрьевич (№99), Рагимова Анастасия Борисовна (№170).

Двое партийцев обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию: Баланюк Юрий Викторович (№164) и Коробкова Елена Анатольевна (№31).

По данным последнего соцопроса, рейтинг "Слуги народа" снизился до 42%.

Ранее сообщалось, что в списке "Слуги народа" около 40 "полных тезок" помощников депутатов, работавших в Раде с 2006 года.

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