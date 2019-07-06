СБУ удалила сообщение о причастности одного из вице-премьеров к коррупционной схеме в Винницкой области

Служба безопасности Украины удалила опубликованное накануне сообщение о причастности одного из вице-премьеров к коррупционной схеме в Винницкой области.

Фамилия вице-премьера в сообщении СБУ не указывалась, но некоторые СМИ предположили, что речь идет о Владимире Кистионе.

6 июля вице-премьер Украины Владимир Кистион назвал провокацией обвинения в свой адрес в хищении государственных средств и обратился к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование.

"Вчера в СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось !!!", - написал Кистион на своей странице в фейсбуке.

По мнению Кистиона, который зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №11 (Винница), целью провокации является намерение убрать его из предвыборного поля, "учитывая высокие шансы пройти в новый парламент".

"Не нравится моим оппонентам из старой команды БПП. Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в социальных сетях новости о несколько странной ситуации распространяются через паблик под грифом «Реклама», а на подогреве работает целая армия ботов", - отметил вице-премьер.

Кистион обратился к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование и "сделать необходимые кадровые выводы".