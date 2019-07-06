Экс-губернатор Львовской области считает, что "мусорное" расследование надо начинать "из кабинета Садового"

Бывший глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил, что расследование мусорного кризиса во Львове "надо начинать из кабинета Садового". Об этом он заявил в комментарии Главкому.

По его словам, "кризис с вывозом и утилизацией львовского мусора - это ответственность исключительно Андрея Садового".

"Андрей Иванович уже 13 лет руководит Львовом. За все эти годы у него была возможность решить все насущные проблемы города не только с вывозом мусора, но и загрязнением окружающей среды, общественным транспортом. Но господин Садовый очень хочет быть политиком - и вместо того, чтобы решать повседневные проблемы львовян, он то строит партию, то участвует в политических интригах, то строит новые политические альянсы. Причем, сначала сотрудничает с каждой действующей властью, а затем для поддержания собственного рейтинга «идет в оппозицию». Убежден, что через некоторое время новая администрация, которую сегодня представил Зеленский, скоро станет виновной во всех его проблемах", - высказался Синютка.

"Поэтому все вопросы относительно мусора Садовый может задавать одному человеку. Самому себе. И поэтому все расследования СБУ и прокуратуры должно начаться из кабинета мэра Львова", - добавил экс-губернатор.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" Львова.

Напомним, мусорный кризис во Львове начался в 2016 году из-за закрытия Грибовицкой свалки - единственного легального места для вывоза мусора из Львова и близлежащих сел. Это произошло после масштабного пожара и сдвига мусора, в результате чего погибли четыре человека - трое сотрудников ГосЧС и эколог, тело которого так и не нашли.

Некоторое время мусор из города не вывозили, другие полигоны страны отказывались принимать твердые бытовые отходы из Львова. Садовый обвинил в мусорной блокаде центральную власть.

Летом 2017 года горсовет под давлением центральной власти вынужден был передать обязанности вывоза и захоронения мусора с доплатой Львовской ОГА.

В начале июля 2019 Львовская мэрия после того, как Порошенко и Синютка покинули свои должности, вернула себе функцию вывоза и захоронения мусора.