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Зеленский: Трамп единственный человек, способный помочь в вопросе "Северного потока-2"

У главы украинского государства большие надежды на встречу с президентом США.

Зеленский: Трамп единственный человек, способный помочь в вопросе "Северного потока-2"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский высказал надежду, что вопрос о строительстве газопровода "Северный поток-2" решится в пользу Украины после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил сегодня во время визита во Львов, пишет "Укринформ".

"Вопрос о строительстве "Северного потока-2" решен уже давно, очень давно. И не надо спекулировать этой темой так, как спекулируют вопросом возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, что это при нас произошло. Нас никто не спрашивает. Я думаю, что ни госпожа Меркель, ни господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока". Поскольку на них влияет локальный бизнес, и они с этим ничего сделать не могут", - сказал Зеленский.

Он назвал Трампа единственным человеком, способным помочь в этом вопросе.

"Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины", - добавил Зеленский. 

Президент также сообщил, что будет поднимать вопрос о строительстве "Северного потока-2" в сентябре во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, ранее в Конгрессе США одобрили санкции против "Северного потока-2". Законопроект имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа - Украина и Польша, а также ряд стран Евросоюза.

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