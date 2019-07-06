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Волкер: визит Зеленского в США состоится в ближайшее время

Конкретная дата еще не назначена.

Волкер: визит Зеленского в США состоится в ближайшее время
Фото: 24 tv

В Соединенных Штатах ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Голос Америки.

При этом, дата первой встречи Зеленского и американского президента Дональда Трампа еще не назначена.

"Мы ждем его визита… Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - сказал Волкер.

Он добавил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Напомним, Зеленский еще в начале июня получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Ранее сообщалось, что Украину посетит делегация конгрессменов США. Члены Палаты представителей встретятся с Зеленским и Коболевым.

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