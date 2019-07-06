Офис президента отказался рассматривать запрос ГПУ по заявлениям Мендель

Офис президента вернул в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель без рассмотрения.

"Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства", - сообщает пресс-служба Зеленского.

Как отмечается, порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен исключительно на основании постановления следственного судьи.

"В связи с этим письмо и запрос, которые поступили в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - сообщили в ОП.

Также в пресс-службе президента отметили, что основанием для запроса об истребовании документов должно быть расследование следователем уголовного производства. При этом ОП ссылается на статье 1 УПК Украины.

ГПУ же ссылается на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств, однако в ОП считают это ошибочным.

Напомним, в среду, 3 июля, Генеральная прокуратура направила запрос в Офис президента Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть заявления Мендель об обстреле украинскими военными мирных жителей на Донбассе.

Сообщалось, что 1 июля Юлия Мендель приходила на допрос в Генеральную прокуратуру, но давать показания отказалась.