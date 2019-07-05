Генпрокуратура ходатайствует в суде об аресте всего имущества Виктора Ющенко (обновлено)

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость. Об этом соощает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, следователь подал ходатайство об аресте недвижимости и другого имущества, "перечень большой".

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена, известно, что оно будет рассмотрено в Печерском суде Киева.

Обновление. Информацию о ходатайстве подтвердил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет "Радио Свобода".

"Это обязанность следователя, а не право, если подозрение в преступлении, где предусмотрена конфискация", - отметил Горбатюк.

По его словам, речь идет об имуществе, которое есть "у Ющенко по реестрам": "Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь", - уточнил Горбатюк.

Напомним, 5 июня Генеральная прокуратура сообщила Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Ющенко все обвинения отрицает, он назвал расследование "имитацией деятельности".