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Глава КС заявила о давлении на суд из-за подозрения бывшему судье Вдовиченко

Звание "судья КС" сохраняется даже за судьями, ушедшими в отставку.

Глава КС заявила о давлении на суд из-за подозрения бывшему судье Вдовиченко
Наталия Шаптала
Фото: focus.ua

Глава Конституционного Суда Наталья Шаптала считает подготовку Генеральной прокуратурой подозрения бывшему судье КС Сергею Вдовиченко давлением на суд. Об этом говорится в ее заявлении, передает агентство "Украинские новости".

Шаптала подчеркнула, что судья КС не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставлением им заключений. Без согласия Конституционного Суда судья КС не может быть задержан или взят под стражу до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Шаптала отмечает, что за судьями, полномочия которых прекращены, сохраняется звание судьи Конституционного Суда. Согласно части 8 статьи 24 закона "О Конституционном Суде Украины" КС должен быть немедленно уведомлен о задержании судьи.

"На сегодня в Конституционный Суд Украины не поступало никаких сообщений о задержании судей Конституционного Суда Украины и не предъявлено никаких официальных сообщений о подозрении судьям Конституционного Суда Украины. Распространение соответствующей информации в период рассмотрения Конституционным Судом Украины ряда дел, вызывающих общественный резонанс, расценивается не иначе, как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом", - сказано в заявлении.

Учитывая указанное, Шаптала заявляет, что КС будет продолжать выполнять свои конституционные полномочия "независимо от очередной волны ложных сообщений и публикаций в СМИ и социальных сетях", которые пытаются "дискредитировать и подорвать авторитет" как судей Конституционного Суда, так и суда в целом.

Напомним, 3 июля Генеральная прокуратура составила подозрение бывшему судье Конституционного Суда Сергею Вдовиченко по делу об узурпации власти бывшим Президентом Виктором Януковичем. Подозрение касается принятия судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году о возврате Конституции-1996 и формировании коалиции депутатов в Верховной Раде для содействия узурпации власти Януковичем.

Вдовиченко был судьей-докладчиком КС при вынесении решения о возврате Конституции-1996. Срок его полномочий на должности судьи Конституционного Суда истек 3 июня 2017 года.

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