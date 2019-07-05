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Зеленский назначил еще двух заместителей главы СБУ

Должности заняли Анатолий Дублик и Александр Карпенко.

Зеленский назначил еще двух заместителей главы СБУ
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указах №478-479 от 4 июля, опубликованных на сайте главы государства.

Карпенко уволен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и назначен зампредом СБУ.

Заместителем главы службы назначен генерал-майор Дублик, который в 2014 -2017 года был начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

Начальником Главного следственного управления СБУ назначен Богдан Тыводар, ранее он занимал должность замначальника этого управления.

Напомним, 1 июля Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем главы Службы безопасности Украины.

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