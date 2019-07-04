Бывшему главе правления СК "Гарант-Лайф" сообщили о подозрении в присвоении 40 млн гривен клиентских денег

Бывшему руководителю СК "Гарант-Лайф", которая в ноябре 2016 года исчезла с деньгами клиентов, сообщили о подозрении в присвоении 40 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По мнению следствия, в течение 2015-2016 годов бывший председатель правления ПАО "УСК "Гарант-Лайф", которое специализировалось на страховании жизни, присвоило средства вкладчиков на сумму около 40 миллионов гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Деньги он потратил на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорных" ценных бумаг по завышенной стоимости. Затем средства были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании.

В резулльтате этих действий злоумышленников пострадали более 10 тысяч вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни с компанией.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, СБУ провела обыски и собрала доказательства проведения сделки со средствами вкладчиков.

Сейчас бывшему председателю правления ПАО "УСК "Гарант-Лайф" объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - хищение денег.

Напомним, СК "Гарант-Лайф", на которую раньше почти не жаловались, неожиданно стала проблемной в октябре 2016 года. Ни партнеры СК, ни ее клиенты не могли связаться с ней – телефоны и сайт отключены. Офис компании ни клиенты, ни Нацкомфинуслуг не нашли.

В связи с этим с 1 ноября компании аннулировали лицензию, а все материалы были переданы в прокуратуру и Службу безопасности Украины.

Страховые обязательства "Гарант-Лайф" на 30 июня составляли 195,9 млн грн.