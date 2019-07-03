Движение автомобилей на время работ будут ограничивать.

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Киевская городская госадминистрация анонсировала капитальный ремонт Дарницкой площади, одного из важнейших транспортных узлов на левом берегу.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Готовимся к капитальному ремонту Дарницкого площади. По планам к 2020 году высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет покрыта проезжая часть площади. Этому покрытию характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, который образует каменный скелет, не поддающийся деформациям. Кроме этого, будут заменены тротуары на ФЭМ-покрытие, обновлены пешеходные переходы и установлено современное LED-освещение", - заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Гарантийный срок нового покрытия составит 5 лет.

Движение на площади на время ремонта будет частично ограничено.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко говорил о предстоящем ремонте Дарницкой площади еще осенью 2017 года. Он утверждал, что основные работы начнутся весной 2018 года и продлятся 2-3 месяца.

Тогда стоимость работ оценивалась в 63 млн гривен.

Последний раз реконструкция площади выполнялась более 30 лет назад - в 1987 году.