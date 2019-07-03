Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Нефьодов хочет ввести на таможне организационную структуру IT-компаний

Таможенникам предложат переосмыслить свои функции.

Нефьодов хочет ввести на таможне организационную структуру IT-компаний
Фото: Макс Требухов

Победитель конкурса на должность главы Государственной фискальной службы Максим Нефьодов заявил, что хочет ввести на таможне структуру, как в крупных IT-компаниях.

Об этом он рассказал в интервью VoxUkraine, говоря о своих приоритетах.

Среди них он указал электронизацию и кадровую реформу. "Я бы очень хотел радикально почистить ряды таможенников, но сейчас это физически невозможно", - признал Нефьодов. Поэтому он хочет взамен кардинально изменить организационную структуру таможни.

"Я бы ввел структуру, которая действует в крупных IТ-компаниях. Там имеет место организация работы сотрудников вокруг определенного продукта, а не подразделения. Продукт - это, например, качественный процесс почтовых отправлений, организация малого пограничного движения, экспорт-импорт товаров. Таможенники могут быть разделены не по департаментами, а по направлениям работы с каждым продуктом. Мне кажется, что такая организация была бы значительно интереснее", - пояснил он.

Нефьодов считает, что функционал таможни должен заключаться не в "поставить печать и выдать таможенную декларацию", а в обеспечении качественного процесса пересечения границы.

Среди других приоритетов на новой должности Нефьодов назвал обновление таможенной инфраструктуры, интеграцию в европейской таможенное сообщество и написание нового Таможенного кодекса.

Напомним, Государственная таможенная служба создается в рамках разделения Фискальной службы. Это один из "маяков" Международного валютного фонда.

Нефьодов пришел в Таможню из Министерства экономического развития и торговли, где он занимает должность первого замминистра.

Он является лицом системы государственных закупок ProZorro, и кроме того в подчинении Нефьодова находятся департаменты управления государственной собственностью, развития предпринимательства и регуляторной политики, промышленной политики, государственных инвестпроектов и поддержки развития.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также