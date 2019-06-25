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Нефьодов выиграл конкурс на главу Таможни

Государственная таможенная служба создается в рамках разделения Фискальной службы.

Первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

В своем фейсбуке он выложил фотографию у здания Нацагентства по вопросам государственной службы.

"Выиграл конкурс на главу органа, который должен стать #прозора_митниця. На душе что-то не так чтобы радость, но «хто буде лупати скалу, як не ми?» Стоим!!!2, - написал Нефьодов.

Государственная таможенная служба создается в рамках разделения Фискальной службы. Это один из "маяков" Международного валютного фонда. Процесс разделения должен быть завершен до конца апреля.

34-летний Нефедов пришел во власть из бизнеса в 2015 году. Он присоединился к команде министра экономики Айвараса Абромавичюса, который еще через год, в феврале 2016-го со скандалом покинул должность. Абромавичус собрал пресс-конференцию и обвинил окружение президента Петра Порошенко в коррупции и блокировании реформ.

Нефьодов сначала тоже подал в отставку, но потом остался на должности в новом правительстве и впоследствии даже получил должность первого замминистра. Сегодня он не только лицо системы государственных закупок ProZorro, в подчинении Нефьодова департаменты управления государственной собственностью, развития предпринимательства и регуляторной политики, промышленной политики, государственных инвестпроектов и поддержки развития.

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