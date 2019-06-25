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​ЦИК зарегистрировал кандидатами Надежду Савченко и 6 ее однопартийцев

Савченко баллотируется в Раду по округу в Донецкой области.

​ЦИК зарегистрировал кандидатами Надежду Савченко и 6 ее однопартийцев
Фото: Макс Левин

ЦИК зарегистрировала семерых кандидатов, выдвинутых политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Фейсбуке.

Представители партии, которые баллотируются в Верховную Раду Украины на внеочередных выборах в парламент, получили удостоверения кандидатов в народные депутаты Украины.

  • Председатель партии – Надежда Савченко – Донецкая область, округ № 51
  • Заместитель председателя партии Татьяна Проторченко – Донецкая область, округ № 52
  • Руководитель избирательного штаба Вера Савченко – Донецкая область – округ № 45
  • Председатель Зеленоярского сельского совета Никольского района Донецкой области Николай Юзвинкевич-Донецкая область, округ № 60
  • Депутат Песковского поселкового совета Бородянского района Киевской области Юлия Соловьева – Киевская область, округ № 96
  • Председатель ВОО "Противодействие торговле людьми" Вера Володий – Черкасская область, округ № 196
  • Директор газеты "Киевские ярмарки" Виталий Архипов – Киевская область, округ № 90

Напомним, окончательный список зарегистрированных кандидатов и списки партий ЦИК обещал обнародовать в среду, 26 июля.

Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Согласно данным социологических опросов, лидирует партия президента "Слуга народа", также в парламент могут пройти "Оппозиционный блок", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

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