​ЦИК зарегистрировал кандидатами Надежду Савченко и 6 ее однопартийцев

Савченко баллотируется в Раду по округу в Донецкой области.

ЦИК зарегистрировала семерых кандидатов, выдвинутых политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Фейсбуке.

Представители партии, которые баллотируются в Верховную Раду Украины на внеочередных выборах в парламент, получили удостоверения кандидатов в народные депутаты Украины.

Председатель партии – Надежда Савченко – Донецкая область, округ № 51

Заместитель председателя партии Татьяна Проторченко – Донецкая область, округ № 52

Руководитель избирательного штаба Вера Савченко – Донецкая область – округ № 45

Председатель Зеленоярского сельского совета Никольского района Донецкой области Николай Юзвинкевич-Донецкая область, округ № 60

Депутат Песковского поселкового совета Бородянского района Киевской области Юлия Соловьева – Киевская область, округ № 96

Председатель ВОО "Противодействие торговле людьми" Вера Володий – Черкасская область, округ № 196

Директор газеты "Киевские ярмарки" Виталий Архипов – Киевская область, округ № 90

Напомним, окончательный список зарегистрированных кандидатов и списки партий ЦИК обещал обнародовать в среду, 26 июля.

Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Согласно данным социологических опросов, лидирует партия президента "Слуга народа", также в парламент могут пройти "Оппозиционный блок", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".