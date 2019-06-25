ФСБ выдвинула окончательное обвинение одному из украинских моряков

ФСБ России предъявила окончательные обвинения мичману украинского буксира "Яны Капу" Юрию Будзыло. Об этом написал сегодня адвокат украинского моряка Айдер Азаматов на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня (25.06.2019) состоялись следственные действия с Юрием Александровичем Будзыло. Следователь ознакомил его и защиту с заключением судебной экспертизы, предъявил обвинение в совершении преступления по ч.3, ст.322 УК РФ ("незаконное пересечение Государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или угрозой его применения") в окончательной редакции и ознакомил с другими процессуальными документами", - написал Азаматов.

Будзыло, как и ранее, своей вины не признал, в очередной раз заявил, что является военнопленным, требует применения к нему и остальным украинским морякам положений Женевской конвенции.

Напомним, сегодня завершился срок, в течение которого Россия должна была отчитаться перед Международным трибуналом ООН по морскому праву об освобождении захваченных в плен украинских моряков и трех кораблей. Однако этого не произошло, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще раз подтвердил, что Россия не признает юрисдикции международного суда и не будет выполнять его требование.

25 ноября 2018 российские пограничники у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.