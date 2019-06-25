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ФСБ выдвинула окончательное обвинение одному из украинских моряков

Мичмана "Яны Капу" обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

ФСБ выдвинула окончательное обвинение одному из украинских моряков
Фото: EPA/UPG

ФСБ России предъявила окончательные обвинения мичману украинского буксира "Яны Капу" Юрию Будзыло. Об этом написал сегодня адвокат украинского моряка Айдер Азаматов на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня (25.06.2019) состоялись следственные действия с Юрием Александровичем Будзыло. Следователь ознакомил его и защиту с заключением судебной экспертизы, предъявил обвинение в совершении преступления по ч.3, ст.322 УК РФ ("незаконное пересечение Государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или угрозой его применения") в окончательной редакции и ознакомил с другими процессуальными документами", - написал Азаматов.

Будзыло, как и ранее, своей вины не признал, в очередной раз заявил, что является военнопленным, требует применения к нему и остальным украинским морякам положений Женевской конвенции.

Напомним, сегодня завершился срок, в течение которого Россия должна была отчитаться перед Международным трибуналом ООН по морскому праву об освобождении захваченных в плен украинских моряков и трех кораблей. Однако этого не произошло, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще раз подтвердил, что Россия не признает юрисдикции международного суда и не будет выполнять его требование.

25 ноября 2018 российские пограничники у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

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