Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Порошенко: многие забыли о том, что Россия не изменила планы захватить Украину

"Об этом не стоит забывать, чтобы не потерять украинское государство".

Порошенко: многие забыли о том, что Россия не изменила планы захватить Украину
Фото: Михаил Палинчак

В Украине нет мира, война на Донбассе продолжается, Российская Федерация не скрывает своих агрессивных планов - об этом не стоит забывать, чтобы не потерять украинское государство. С таким заявлением во львовском Музее освободительной борьбы Украины, где сегодня состоялся «День рождения Героев АТО», выступил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«У нас нет мира, у нас война. К сожалению, сейчас многие забыли об этом, потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война для того, чтобы сохранилась Украины. Это украинские Герои - наши воины - разрушили планы Путина на создание Новороссии, Малороссии, планы разорвать страну. Это они стеной стали для того, чтобы сохранить наш суверенитет, остановить врага в Донбассе. Если бы они его не остановили - неизвестно, где бы он был. Или в Киеве, или во Львове. Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину».

Петр Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса.

«В результате приказа мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса! Не только Мариуполь, Краматорск, Константиновка, Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Две трети Донбасса были освобождены, и возвращен украинский флаг усилиями именно украинских героев!» - отметил он.

Петр Порошенко поблагодарил семьи погибших Героев и отметил, что жертвы войны за свободную суверенную Украину не должны быть напрасными.

«Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. От отношения народа к героям зависит, имеет ли право нация на будущее - или нет. Сейчас, за последний месяц, мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину. Сейчас нам надо всем объединиться для того, чтобы не дать разрушить память о них - почти трех тысячах воинов, отдавших жизнь, защищая страну против российской агрессии», - отметил Председатель партии «Европейская Солидарность».

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также