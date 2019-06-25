Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций

"СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно".

Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
Фото: Радиосвобода

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Об этом говорится в фейсбуке министра Павла Климкина.

Он заявил, что Украина не будет отказываться от участия в Совете Европы в связи с возвращением российской делегации в ПАСЕ, но вынуждена пересмотреть стратегию и тактику своей работы.

"Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений о формате их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы - это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - написал Климкин.

Он добавил, что решение о возвращении российской делегации не связано с избранием президентом Владимира Зеленского. Его приняли до президентских выборов и утвердили бы и в случае победы Петра Порошенко.

"Особенно обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ. Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ каких-то из выдвинутых условий - это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - написал Климкин.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также