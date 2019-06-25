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На следующей неделе Зеленский отправится в Канаду

Информация о встрече с президентом США Дональдом Трампом еще не подтверждена.

На следующей неделе Зеленский отправится в Канаду
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Канаду 1-3 июля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства.

"1-3 июля президент Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине", - сказано в сообщении.

В графике Зеленского также встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также глава государства проведет встречу с украинской общиной в Канаде.

В то же время дата ожидаемой встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом еще не определена. Как сообщил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор, решения по этому вопросу нет.

Напомним, ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов прибыл в Штаты для ознакомления с результатами украино-американского безопасного сотрудничества. Подчеркивалось, что особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Зеленского для встречи с Трампом.

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