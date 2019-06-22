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Врио главы СБУ Баканов прибыл в США для подготовки визита Зеленского

Баканов "довел до американской стороны ряд стратегических посланий" Зеленского.

Врио главы СБУ Баканов прибыл в США для подготовки визита Зеленского
Врио главы СБУ Баканов прибыл в США для подготовки визита Зеленского
Фото: ssu.gov.ua

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов в США обсудил подготовку визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом информирует сайт СБУ.

Отмечается, что Баканов "довел до американской стороны ряд стратегических посланий" Зеленского. При этом дата визита не сообщается.

"Во время встречи с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом было подтверждено неизменность внешнеполитического курса Украины и углубление евроатлантической интеграции. Также Иван Баканов отметил преданности новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах.

Пресс-центр СБУ сообщает, что визит Баканова проходит по приглашению американской стороны и имеет целью ознакомить руководителя СБУ с результатами украино-американского сотрудничества в сфере безопасности.

"Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США", - отметил Баканов во время беседы со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил.

Напомним, в начале июня стало известно, что Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. 

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