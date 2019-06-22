Суд обязал Центризбирком зарегистрировать Онищенко кандидатом на выборы

Суд счел уважительными причины отсутствия Онищенко в Украине с 2016 года.

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом пишет "Слидство.Инфо", ссылаясь на текст решения.

Сообщается, что Онищенко подал в суд на решение Центризбиркома, который отказался зарегистрировать его кандидатом на выборы в парламент из-за того, что он в течение последних 5 лет не проживал в Украине.

В своей биографии Онищенко написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины по причине того, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

"В подтверждение Онищенко предоставил письмо от Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины". Суд принял его доводы и удовлетворил ходатайство", - сообщает издание.

В решении суда коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время.

Напомним, Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.