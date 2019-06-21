ЦИК зарегистрировала списки партий Гройсмана и Смешко

По состоянию на 21 июня зарегистрированы списки 8 политических партий.

На заседании 21 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 139 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки партий, в многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Согласно сообщению, ЦИК зарегистрировала 63 кандидата в народные депутаты по списку партии "Украинская стратегия Гройсмана" и 76 кандидатов по списку политической силы Игоря Смешко "Сила и Честь".

Таким образом, по состоянию на 21 июня ЦИК зарегистрировала 1160 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 8 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Раду.

Напомним, первый партийный список на выборы в Раду - 164 кандидата в нардепы от "Гражданской позиции" - ЦИК зарегистрировала 17 июня.