Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка отрицает давление на судей. Об этом он сказал в єксклюзивном комментарии LB.ua, реагируя на заявление главы Совета судей Олега Ткачука.

"Как можно давить (на судей - LB.ua) тем, что я встретился с Бутенко (заместителем главы Совета судей - LB.ua)?.. То, о чем сказал Ткачук, - это заявление группы людей, которые в прошлом взяли под контроль судебную систему и пытаются держать ее под контролем. На прошлой недели президент заявил, что ми будем пересматривать судебную реформу и, очевидно, люди почувствовали некую боязнь потерять контроль", - сказал Рябошапко.

"Я никогда не звонил Ткачуку и судьям также", - добавил он.

По его словам, встреча с Бутенко была связана с тем, чтобы включить его в рабочую группу, которая будет анализировать судебную реформу предыдущей администрации. "Очевидно, нет смысла, чтобы в рабочей группе были руководители судебной власти, потому что интересы судей местных судов и Верховного, - разные", - сказал Рябошапка, добавив, что состав группы пока согласовывается.

Напомним, сегодня во время заседания Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского на судей. С таким заявлением он обратился к правоохранительным органам.