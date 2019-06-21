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Филарет решил уволить наместника киевского монастыря за пропуск "собора"

Братия Феодосиевского собора отказалась идти в УПЦ КП.

Филарет решил уволить наместника киевского монастыря за пропуск "собора"
Фото: thisisbossi / flickr.com

Отколовшийся от Православной церкви Украины митрополит Филарет (Денисенко) решил уволить наместника Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве, который не пришел к нему на "собор".

Об этом сообщило BBC.

20 июня Филарет от имени Киевского патриархата подписал указ об увольнении архимандрита Макария (Папиша) и назначении на его место архимандрита Андрея (Маруцака), который должен стать одним из епископов церкви Филарета.

Филарет до сих пор остается руководителем Киевской епархии ПЦУ, и в этом качестве ему подчиняется монастырь.

Архимандрит Макарий сказал, что он не идет в откол с Филаретом, и предстоятель ПЦУ Епифаний уже утвердил его намесником монастыря.

Филаретовский архимандрит Андрей в свою очередь обвинил его в рейдерстве и сказал, что Макарий с братией фактически захватил монастырь из-за того, что они хотят принадлежать к ПЦУ.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев).

В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский.

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