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Гриневич не пустили в школу, где она работала учителем биологии

Министр участвует в предвыборной кампании.

Гриневич не пустили в школу, где она работала учителем биологии
Фото: facebook.com/lvivschool7

Министра образования Украины Лилию Гриневич не пустили во львовскую школу №7, где она работала учителем биологии в конце 80-х - начале 90-х годов.

Об этом министр, которая сейчас баллотируется в Верховную Раду по списку политической партии "Украинская стратегия", написала в фейсбуке.

Она утверждает, что хотела встретиться там с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы.

"Чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы", - сообщила Гриневич.

Мэр Львова - лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, который тоже баллотируется в Верховную Раду.

Напомним, что Лилия Гриневич занимает должность министра с апреля 2016 года.

При ней в Украине стартовала реформа среднего образования с переходом на 12-летнее обучение - так называемая Новая украинская школа, или НУШ.

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