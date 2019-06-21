​Дело о ДТП Дыминского приостановили на время его розыска

Бизнесмен два года скрывается от правосудия.

Главное управление Нацполиции во Львовской области приостановило расследование уголовного производства против бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщила полиция агентству "Украинские новости".

"В настоящее время расследование приостановлено в связи с розыском подозреваемого", - говорится в ответе.

Адвокат Дыминского ранее заявил, что дело нужно закрыть, потому что за два года ему не предъявили обвинений, а срок расследования не был продлен.

Напомним, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец. "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Охранник бизнесмена Андрей Борщ признал себя виновником ДТП, но в ходе следствия было установлено, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский. Охраннику были предъявлены обвинения в сокрытии преступления.

Дымнский был объявлен во всеукраинский розыск, а МВД попросило Интерпол объявить его в международный розыск. 22 августа бизнесмен улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.

Нацполиция сообщила о подозрении Дыминскому 7 декабря 2017 года.

В июне 2019 года семья Дыминского продала телеканал Zik соратнику кума Путина Виктора Медведчука.