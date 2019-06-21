Глава Совета судей заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского (обновлено)

Глава Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского на судей.

Об этом он заявил во время заседания Совета судей, передает журналист LB.ua.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала приходить информация от судей из разных регионов, членов Совета судей о том, что из Администрации президента главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей.

Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах", - зачитал он заявление.

"Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Вадима Бутенко", - сказал Ткачук.

"Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направленную роль в судебной власти", - добавил он.

По его словам, с этой информацией он обратится к президенту, генпрокурору и директору Госбюро расследований. После заявления он огласил перерыв и вышел из зала.

Заместитель Ткачука Вадим Бутенко пообещал пояснить ситуацию, когда продолжится заседание.

В СМИ ранее сообщалось о встрече Рябошапки и Бутенко.

В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он высказал желание войти в рабочую группу, которую администрация планирует создать для оценки судебной реформы.

По данным LB.ua, конфликт Ткачука и Бутенко начался еще с их избрания на эти должности.